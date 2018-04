The 13th Doll – Neuer Trailer und Release-Termin zum The 7th Guest-Remake

Zu The 13th Doll, der via Kickstarter finanzierten Fan-Umsetzung des vor 25 Jahren veröffentlichten Adventure-Hits The 7th Guest, ist jetzt ein neues Video erschienen. Der sogenannte Announcement Trailer zeigt Schauplätze, Akteure und Szenen aus der Neuauflage, die am 31. Oktober 2018 für PC/Mac erscheinen soll.

The 7th Guest erschien 1993, verkaufte sich über 2 Millionen Male und konfrontiert uns mit den finsteren Machenschaften eines gewissen Henry Stauf. Der hat sechs Gäste in seine Villa eingeladen. Wie sich herausstellt, nicht ohne bösen Hintergedanken. Stauf, eine Gestalt faustischen Zuschnitts, hat eine ganz spezielle Aufgabe für seine Besucher: sie sollen für ihn ein Kind ausfindig machen. Besagtes Kind, praktisch „der siebte Gast“, hält sich irgendwo in dem riesigen Haus versteckt. Schon bald kommt es zu offenen Streitigkeiten und dramatischen Auseinandersetzungen zwischen den Gästen. Und es gibt die ersten Toten.

In The 13th Doll kehren wir auf das Anwesen zurück. Wie im betagten Original erwarten uns zahlreiche FMV-Sequenzen (ein beliebtes grafisches Stilmittel in 1990er Jahre-Adventures) und anspruchsvolle Denksportaufgaben. Neben den insgesamt zwanzig Rätseln und 35 Umgebungen soll es zwei spielbare Charaktere und fünf unterschiedliche Enden geben. Robert Hirschboeck, der Darsteller des Henry Stauf in The 7th Guest, wird auch in The 13th Doll wieder als Bösewicht auftreten.

The 13th Doll: A Fan Game Of The 7th Guest Announcement Trailer!