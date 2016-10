4A Games – Metro-Macher arbeiten an 2 neuen Spielen

Die für Metro 2033 und Metro Last Light bekannten russischen Entwickler 4A Games haben sich mit einem Brief an die Community gemeldet und mitgeteilt, dass sie aktuell an zwei neuen Projekten arbeiten.

Dabei handelt es sich laut 4A Games Creative Director Andriy „Prof“ Prokhorov zum einen um ein Tripple-A VR-Projekt mit Namen ARKTIKA.1, ein Shooter, der für Ocolus Touch entwickelt wird und zum anderen um ein noch namenloses „traditionelles“ –PC- und Konsolenspiel, welches jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt und näher vorgestellt werden soll.

Ergänzend erklärte Prokhorov, dass ARKTIKA.1-Porjekt das zweite, noch unangekündigte Spiel nicht blockiere. Man habe intern mit dem neuen Malta-Team aufgestockt, da es immer besser ist „mehrere Eisen im Feuer” zu haben, was auch der eigenen Kreativität und Unabhängigkeit zu Gute kommt. Auch wenn man aktuell „noch nicht bereit“ sei über das PC- und Konsolenspiel-Projekt zu sprechen, man sei sich sicher, dass die Spieler es mögen werden.