8-Bit Armies – Das Retro-Echtzeitstrategiespiel wird im Herbst 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht

Publisher Soedesco hat vor Kurzem bekanntgegeben, dass sie das Retro-Echtzeitstrategiespiel 8-Bit Armies für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen möchten. Ihr könnt den Titel in einer Digitalen- als auch Retail-Fassung ab dem 21. September 2018 bei allen teilnehmenden Händlern kaufen. Auf Steam kann 8-Bit Armies schon seit dem 22. April 2016 gespielt werden und parallel zu der Konsolen-Veröffentlichung soll auch eine Retail-Variante für PC erscheinen. Als Vorgeschmack hat man zudem einen neuen Trailer mit Spielszenen veröffentlicht, den ihr am Ende der Meldung finden könnt.

8-Bit Armies ist ein Strategiespiel im farbenfrohen Voxel-Art-Stil und wurde von Petroglyph ins Leben gerufen, die bereits an dem Klassiker Command & Conquer mitgewirkt hatten. Das Spiel soll nicht nur für versierte Veteranen des Genres ausgelegt sein, sondern auch Genre-Neulinge mit dem sympathischen Einstieg begrüßen. Der Musikkomponist Frank Klepacki ist für den Soundtrack von 8-Bit Armies zuständig und hatte bereits ebenfalls bei Command & Conquer mitgewirkt. Die Songs erinnern an einige der größten Hits früherer RTS-Spiele der Westwood Studios.

Folgende Features warten auf euch in 8-Bit Armies:

leicht verständliche militärische Einheiten und Strukturen

Vielzahl von bunten, zerstörbaren Karten

40 Einzelspieler-Missionen und 12 Koop-Missionen

Online-Multiplayer für bis zu sechs Spieler oder Computergegner

Multiple Schwierigkeitsoptionen zur Auswahl

einfache Bedienung – speziell für die Kontroller-Steuerung ausgelegt

Nachfolgend findet ihr den neusten Gameplay-Trailer zu 8-Bit Armies!

8-Bit Armies – Gammeplay-Trailer