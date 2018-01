A.O.T. 2: Wings of Freedom – Einige Online-Features näher vorgestellt

Nachdem wir in der Vergangenheit bereits einige Gameplay-Videos von A.O.T. 2: Wings of Freedom begutachten durften, legt Koei Tecmo jetzt nach und veröffentlicht ein paar Details zum enthaltenen Online-Modus.

Als Spieler von A.O.T. 2: Wings of Freedom sollt ihr nicht nur Freundschaften im Spiel schließen, sondern erstmals auch menschliche Gegner finden können. Stürzt euch mit euren menschlichen Widersachern in den neuen kompetitiven Multiplayer-Modus Annihilation, in welchem zwei Teams um die meisten Punkte kämpfen. Als Team müsst ihr zusammen halten, um innerhalb eines festgelegten Zeitlimits nicht nur die meisten Punkte zu ergattern, sondern auch das gegnerische Team am gleichen Ziel hindern.

Nutzt verschiedene Items wie z.B. die Numbing-Bullets, um gegnerische Spieler kurze Zeit aus dem Verkehr zu ziehen oder auch die Paint-Bullets, um die gegnerische Minikarte zu verdecken. Außerdem könnt ihr euch an verschiedenen Standorten eine Basis aufbauen und diese gegen feindliche Angriffe verteidigen.

In A.O.T. 2: Wings of Freedom steht euch jedoch nicht nur der neue Online Spieler-gegen-Spieler-Modus zur Verfügung, sondern ihr könnt euch auch gemeinsam mit Freunden dem Story-Modus und Scout-Missionen zuwenden.

A.O.T. 2: Wings of Freedom soll am 20. März 2018 für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.