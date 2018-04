A State of Mind – Release-Termin und neuer Trailer zum Science-Fiction-Adventure

A State of Mind soll am 16. August 2018 für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 sowie Xbox One erscheinen. Ein neuer Trailer zeigt Spielszenen aus dem komplett in deutscher Sprache synchronisierten Science-Fiction-Adventure.

A State of Mind spielt im Berlin des Jahres 2048. Schauplatz der Ereignisse ist eine Welt, die tief gespalten ist zwischen realer Dystopie und dem Streben nach virtueller Utopie. Federführend bei der Entwicklung des Zukunfts-Abenteuers ist Martin Ganteföhr, der sich einst mit Adventures wie The Moment of Silence (2004) und dem preisgekrönten Psycho-Thriller Overclocked (2007) einen Namen gemacht hat.

A State of Mind soll als reguläre Ladenversion und als Download erhältlich sein. Vorbesteller bei Steam und GOG.com erhalten einen Preisnachlass von 10 % (26,99 Euro statt 29,99 Euro).

State of Mind – Teaser Trailer 2018 [DE]