A Way Out – Release-Termin bekannt und Koop-spielen mit nur einem Spiel möglich

Das Actionspiel A Way Out, welches aktuell von Hazelight entwickelt wird, hat einen Release-Termin erhalten wie Publisher Electronic Arts während der The Game Awards Show bekanntgegeben hat. Demnach wird A Way Out am 23. März 2018 als digitaler Download für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Weiterhin wurde ein neues Gameplay-Video gezeigt, dass ihr euch nachfolgend anschauen könnt, und mit dem ein besonderes Feature vorgestellt wurde. Nicht nur, dass ihr A Way Out komplett im Koop-Modus mit einem Freund spielen könnt, es ist dafür auch ausreichend, wenn nur einer von euch A Way Out gekauft hat. Möglich macht dies die sogenannte „Friends Pass Free Trial“, die kostenlos geladen werden kann und damit das gemeinsame Spielen ermöglicht. Derjenige von euch, der die Vollversion von A Way Out hat, lädt einfach denjenigen ein, der die „Friends Pass Free Trial“ geladen hat, und einem gemeinsamen Spielen von A Way Out steht nichts mehr im Wege.

A WAY OUT Gameplay Trailer (The Game Awards 2017) PS4/Xbox One/PC