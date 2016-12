Adventskalender 2016 – Gewinnspiel-Türchen 16 mit Silence von Daedalic

Das Gewinnspiel-Törchen Nummer 16 am Insidegames-Adventskalender ist offen und ihr könnt heute Silence, ein als Modern Adventure beschriebenes Spiel aus dem Hause Daedalic Entertainment gewinnen. Silence verlosen wir für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Zum Mitmachen füllt ihr einfach das nachfolgende Gewinnspielformular aus und mit ein bisschen Glück gehört Silence vielleicht schon bald euch.

Der Einsendeschluss für das Tor Nr. 16 endet am 17. Dezember 2016, 11.59 Uhr. Einsendungen, die danach eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Silence Official Cinematic Trailer

Viel Glück und toi, toi, toi und wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn ihr euren Freunden von unserem Gewinnspiel berichtet und/oder es auf Facebook, Twitter und Co. teilt! Erhöht eure Gewinnchancen, indem ihr bei uns im Insidegames- oder auch im Xbox- bzw. PSN-Senioren-Forum angemeldet und aktiv unterwegs seid!

Natürlich habt ihr nicht nur heute, sondern ihr habt weiterhin noch bis zum 24.12.2016 täglich die Chance auf einen von zahlreichen weiteren Spiele- und Sach-Preisen, darunter Dead Island Definitive Collection, Super Stardust Ultra VR, Oceanhorn: Monstes of Uncharted Seas oder auch Homefront: The Revolution, Xbox One Halo Guardians Controller und Chat Headset Xbox One.

