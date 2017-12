Adventskalender 2017 – Das sind die Gewinner!

Wir freuen uns, dass wir euch auch in diesem Jahr unser insidegames-Adventskalender-Gewinnspiel anbieten können und ihr, auch dank der Unterstützung verschiedener IG-Partner, täglich unterschiedliche Preise, darunter Horizon: Zero Dawn, Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Gran Turismo Sports, PES 2018, hochwertiges Logitech Zubehör oder auch eine Xbox One S, gewinnen könnt.

Inzwischen haben wir nicht nur die ersten Türchen am insidegames-Adventskalender 2017 geöffnet, sondern natürlich auch die betreffenden Gewinnspiel-Tage ausgelost. Nachfolgend erhaltet ihr die Übersicht all derer, denen das Losglück hold war.

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern – wir wünschen euch viel Spaß mit euren Preisen, die euch in den nächsten Tagen auf dem Postweg bzw. auch via Mail erreichen werden.

Und an alle, die bisher nicht gewonnen haben: nicht traurig sein, sondern einfach weiter versuchen, immerhin habt ihr noch bis einschließlich zum 24. Dezember 2017 täglich die Chance auf einen von zahlreichen Sach- und Spiele-Preisen.

Die nachfolgende Übersicht der Gewinner des insidegames-Adventskalender-2017-Gewinnspiels wird regelmäßig aktualisiert.

Adventskalender 2017 – Türchen 1 Ralph R. aus Darmstadt – Project Cars 2 für Xbox One



Adventskalender 2017 – Türchen 2 Christian P. aus Arnsberg – Tekken 7 für Xbox One