Adventskalender 2017 – Gewinnspiel-Übersicht: Bei diesen Adventskalendern könnt ihr auch euer Glück versuchen

Alle Jahre wieder, kommt die Weihnachtszeit und mit dieser auch der eine oder andere virtuelle Adventskalender. So bieten in diesem Jahr unter anderem Microsoft, Bethesda, Nintendo, Bandai Namco oder auch GameStop einen Adventskalender an, da ihr eine tägliche Gewinnchance habt.

Um am Microsoft Xbox Adventskalender teilnehmen zu können, benötigt ihr einen Facebook-Account. Beispielsweise könnt ihr heute, am 2. Dezember 2017, einmal die Destiny 2 Collector’s Edition und viermal ein Xbox Game Pass-Abo gewinnen. Zum Mitmachen müsst ihr den jeweiligen Beitrag liken und einen Kommentar hinterlassen.

Gleiches gilt auch für den Bethesda Adventskalender, der ebenfalls via Facebook veranstaltet wird und in dessen heutigem Türchen Nr. 2 ein rotes DOOM T-Shirt drin ist. Auch hier gilt: Beitrag liken und einen Kommentar abgeben.

Nintendo macht es anders und vergleichsweise klassisch auf der eigenen Webseite. Teilnehmen könnt ihr via „My Nintendo“, setzt jedoch voraus, dass ihr über einen Nintendo-Account verfügt, den ihr aber einfach und schnell auf der Webseite erstellen könnt. Das heutige Türchen Nr. 2 ist mit dreimal Super Mario Odyssee inkl. Nintendo Switch-Tasche und Käppi gefüllt.

Weiterhin könnt ihr euer Glück auch beim GameStop Adventskalender versuchen, der ebenfalls auf Facebook veranstaltet wird. Am heutigen 2. Dezember 2017 habt ihr die Möglichkeit eine Crash Bandicoot gebrandete PS4-Konsole zu gewinnen.

Last but not least startet Bandai Namco am 4. Dezember 2017 (endet am 19.12.2017) die Bandai Namco Weihnachtsparty, da ihr täglich einmal teilnehmen könnt und die Chance habt eines von gesamt 500 Geschenken zu gewinnen. Die Aktion findet auch auf Facebook statt.

Und nicht vergessen: Auch wir haben wieder einen Adventskalender am Start, bei dem ihr bis zum 24. Dezember 2017 täglich die Chance habt einen von zahlreichen Spiele- und Sachpreisen gewinnen zu können. Aktuell könnt ihr noch an Türchen 2 mit Tekken 7 für PS4/Xbox One mitmachen. Und gehört ihr schon zu den „zockenden Senioren“, schaut doch mal in unseren Partnerforen PSN-Senioren.com oder auch Xbox-Senioren.com vorbei und sichert euch die Chance auf einen Spiele-Gewinn nach Wahl im Wert von 60,00 Euro.