Adventskalender 2017 – Türchen 22 mit Horizon: Zero Dawn, Ark Survival Evolved, Skylanders Mini-Figuren & Bethesda-Goodies

Wie die Zeit vergeht… heute öffnen wir bereits mit Türchen 22 das Drittletzte an unserem Adventskalender, mit dem ihr aber natürlich ein weiteres Mal die Chance auf einen der folgenden Gewinne habt. Mit Türchen 22 verlosen wir zum einen Horizon: Zero Dawn für Playstation 4 und zum anderen warten Ark Survival Evolved für Xbox One sowie ein weiteres Skylander Mini-Figuren (8 Figuren) als auch ein Bethesda-Goodie-Set (Anstecker-Set, Skyrim-Landkarte & Postkartenset) auf neue Besitzer.

Ihr könnt ganz einfach teilnehmen, indem ihr das nachfolgende Gewinnspielformular – klickt auf die Nikolausbriefmarke – ausfüllt und mit ein bisschen Glück seid ihr schon bald der neue Besitzer von einem der genannten Türchen-22-Preise. Vergesst bitte nicht eure gewünschte Plattform und, sofern ihr bei uns im insidegames-, PSN- bzw. Xbox-Senioren-Forum angemeldet seid, auch euren Forumsnick anzugeben.

Einsendeschluss für Türchen Nr. 22 ist morgen, Samstag, 23. Dezember 2017, 11.59 Uhr. Einsendungen, die danach eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr hier.

Wir wünschen euch viel Glück und toi, toi, toi und freuen uns natürlich, wenn ihr euren Freunden von unserem Gewinnspiel berichtet und/oder dieses auf Facebook, Twitter und Co. teilt!