Adventskalender 2018 – TÃ¼rchen 13 mit Override: Mech City Brawl (PS4/Xbox One), Quake Champions und Bandai Namco/Project Cars Goodie-Pack

Auch am heutigen Donnerstag, den 13. Dezember 2018 öffnen wir erneut zusammen mit euch das inzwischen schon dreizehnte Türchen an unserem insidegames-Adventskalender.

Dieses Mal verlosen wir in freundlicher Zusammenarbeit mit Swordfisch PR, Modus PR und The Balance Inc. je einmal für Playstation 4 und Xbox One die erst vor Kurzem offiziell erschienene Mech-Action Override: Mech City Brawl! Außerdem könnt ihr noch eine Quake Champions Code-Karten, beinhaltet kostenlosen Zugang zum Spiel, NYX Champion, 1000 Splitter und 3-Tage XP-Boost, für PC sowie ein Bandai Namco/Project Cars Goodie-Pack bestehend aus Schlüsselanhänger/Lanyard, Project Cars Armband & Project Cars T-Shirt (Gr. M – fällt recht groß aus) gewinnen.

Und merkt euch auch noch die kommenden Tage bis einschließlich 24. Dezember 2018 vor, da wir bis Heilig Abend jeden Tag ein virtuelles Türchen öffnen und ihr die Möglichkeit habt viele verschiedene Preise zu gewinnen: Spiele-Codes/Discs für unter anderem PC, Playstation 4, Switch und Xbox One werden wir verlosen, genauso wie T-Shirts, Actionfiguren, Poster, Artbooks, Xbox Game Pass Abos, Schlüsselanhänger, PC- sowie Konsolen-Hardware und mehr.

Um am heutigen insidegames-Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nichts weiter machen, als das Gewinnspielformular auf der zweiten Seite, klickt dafür auf die Nikolausbriefmarke, auszufüllen – schon seid ihr im Lostopf!

Einsendeschluss für das heutige Türchen Nr. 13 ist morgen, Freitag, 14. Dezember 2018, 11.59 Uhr. Einsendungen, die danach eingehen sollten, werden nicht mehr berücksichtigt. Weiteres zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz findet ihr auf der Formularseite (Seite 2).

Wir wünschen euch viel Glück, toi, toi, toi und freuen uns natürlich, wenn ihr auch euren Freunden von unserem Gewinnspiel berichtet und/oder dieses auf Facebook, Twitter und Co. teilt!