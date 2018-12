Adventskalender 2018 – Türchen 16 mit Assassin’s Creed Gold Edition (Xbox One) & Goodie-Pack, MXGP Pro & Call of Duty: Black Ops IV

Auch am heutigen Sonntag, den 16. Dezember 2018 öffnen wir an unserem insidegames-Adventskalender das nunmehr sechzehnte Türchen.

Im heutigen Türchen #16 befinden sich wieder verschiedene Preise und ihr könnt zum einen das von Ubisoft freundlicherweise zur Verfügung gestellte Assassin’s Creed Odyssey in der Gold Edition für Xbox One gewinnen inklusive einem Assassin’s Creed Odyssey T-Shirt in Grau sowie einem Assassin’s Creed Odyssey Pin. Zum anderen verlosen wir noch einmal The Legend of Zelda: The Breath of the Wild für Nintendo Switch, einmal Milestones’ MXGP Pro für Playstation 4 sowie einmal Call of Duty : Black Ops IV von Activision für PC.

Und merkt euch auch noch die nächsten Tage bis einschließlich 24. Dezember 2018 vor, da wir bis Heilig Abend jeden Tag ein virtuelles Türchen öffnen und ihr die Möglichkeit habt viele verschiedene Preise zu gewinnen: Spiele-Codes/Discs für unter anderem PC, Playstation 4, Switch und Xbox One werden wir verlosen, genauso wie T-Shirts, Actionfiguren, Poster, Artbooks, Xbox Game Pass Abos, Schlüsselanhänger, PC- sowie Konsolen-Hardware und mehr.

Um am heutigen insidegames-Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nichts weiter machen, als diese einfache Frage betreffend Assassin’s Creed Odyssey zu beantworten:

Wie viele Artefakt-Fragmente benötigt ihr, um euren Speer auf Rang 6 zu verbessern?

Kleiner Tipp: Schaut für die Lösung der Gewinnspielfrage Türchen #16 einfach in unserem Assassin’s Creed Odyssey Erfolge Trophäen Leitfaden bei der Beschreibung zum Erfolg/Trophäe Wiederhergestelltes Erbe nach!

Habt ihr die Lösung gefunden, füllt das Gewinnspielformular auf der zweiten Seite, klickt dafür auf die Nikolausbriefmarke, vollständig inkl. der Antwort auf die Frage aus – schon seid ihr im Lostopf!

Einsendeschluss für das heutige Türchen Nr. 16 ist morgen, Montag, 17. Dezember 2018, 11.59 Uhr. Einsendungen, die danach eingehen sollten, werden nicht mehr berücksichtigt. Weiteres zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz findet ihr auf der Formularseite (Seite 2).

Wir wünschen euch viel Glück, toi, toi, toi und freuen uns natürlich, wenn ihr auch euren Freunden von unserem Gewinnspiel berichtet und/oder dieses auf Facebook, Twitter und Co. teilt!