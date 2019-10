AeternoBlade II ist seit einigen Tagen unter anderem im Playstation- als auch im Microsoft Xbox Store als digitaler Download verfügbar. Natürlich bietet auch der Action-Adventure-Puzzle von Entwickler Corecell Technology und Publisher PQube Erfolge/Trophäen, die erspielt werden können. Insgesamt warten 35 Erfolge bzw. 36 Trophäen (Platin inklusive) darauf von euch während des Spielvorgangs freigeschaltet zu werden. Und welche das sind, könnt ihr der nachfolgenden AeternoBlade II Erfolge Trophäen Liste entnehmen.

In AeternoBlade II könnt ihr mit einem von drei Charakteren (Freyja, Felix oder Bernard) spielen und mit ihnen durch die Dimensionen reisen, um gegen die Zerstörung des Dark Abyss anzukämpfen. Erledigt dabei Feinde mit vernichtenden Kombos und garniert eure Angriffe mit dem Kniff der Zeitbeinflussung, darunter Zeitstopp, Warp und Umkehr. Nebenbei gilt es auch das eine oder andere Rätsel zu lösen.

AeternoBlade II ist seit dem 11. Oktober 2019 als Download für Playstation 4- sowie Xbox One-Konsolen zum Preis von 29,99 Euro in den jeweiligen Stores verfügbar. Weiterhin soll AeternoBlade II auch für Nintendos Switch-Konsole als auch für PC angeboten werden.

AeternoBlade II – Trailer (PC, Xbox One, PS4, Switch)

AeternoBlade II – Erfolge Trophäen Liste

Platinum – Platin Trophäe

Obtain all trophies

Oh, you again? – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “The New Beginning”

The Dark Hole in the Sky – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Unknown Enemy”

I lost my sister… again – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “The Missing Power”

Life Saver – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Disappearance of Carol”

The Dark Alternate Future – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Carrier of Darkness”

Crushed Gear – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Fragment of Memory”

The Dark Self – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Call of Fates”

Good Boy – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Time Guardian”

Transformer – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Gear of Fate”

Time Detective – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Complete quest “Felix’s Motive”

Finish him! – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Complete quest “The End of Time”

Time Guardian – 70 Gamerscore / Gold Trophäe

Complete all quests

For Chronosia! – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Complete the game with the normal ending

Happy ending – 70 Gamerscore / Gold Trophäe

Complete the game with normal ending with Lord Demer defeated

Chronosia must not fall – 70 Gamerscore / Gold Trophäe

Complete the game with the ultimate ending

Level Up! – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Upgrade a skill for the first time

Hmm… interesting – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Set up a relic for the first time

Max Level! – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Upgrade all skills to max level

Legendary Looter – 35 Gamerscore / Gold Trophäe

Acquire all relics

That’s… curious – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Clear the first trial in Enigmata

That’s… puzzling – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Clear 40 trials in Enigmatas

No More Riddles – 70 Gamerscore / Gold Trophäe

Clear all trials in Enigmatas

Shiny Collection – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Collect all of the white crystals

Clang! – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Perform 100 parries

Perfectionist – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Perform 100 perfect dodgies

Freedom Fighter – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Free all Timeflies

Entropy Reversal – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Recover 99 HP by using Time Reverse

Corruption – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Allow 20 monsters to be possessed by Dark Timeflies

Hey, that’s my name – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Meet imprisoned Bernard

Rest in Peace – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Deliver bad news to Rosaline

Ultra combo – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Perform a 400 combo chain using Time Paradox

The Cosmic Flower – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Obtain Freewill Sapling

Surrender while you can – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Perform 100 ultimate attacks

Time Avenger – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Defeat 1,000 enemies