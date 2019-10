Afterparty entführt euch in die Hölle und nur wer trinkfest genug ist, findet vielleicht wieder einen Weg zurück auf die Erde. Und je erfolgreicher ihr dabei seid, desto höher die Chance, dass ihr einige – vielleicht sogar alle – Achievements bzw. Trophäen freischaltet, die mit diesem Unterfangen verbunden sind. Welche Erfolge bzw. Trophäen ihr in Afterparty, das im von Night School Studio, u.a. bekannt für Oxenfree, entwickelt als auch vertrieben wird, könnt ihr der nachfolgenden Afterparty Erfolge Trophäen Liste entnehmen. Insgesamt warten 23 Erfolge bzw. 24 Trophäen (Platin inklusive) in Afterparty darauf erspielt zu werden. Aktuell ist die Afterparty Erfolge Trophäen Liste nur in Englischer Sprache verfügbar.

In Afterparty geht es für euch als Milo und Lola, die erst vor Kurzem den Löffel abgegeben haben, in die Hölle. Auf ewig schmoren – keine schönen Aussichten. Aber es besteht so etwas wie Hoffnung, vorausgesetzt, ihr seid trinkfest! Keinen geringeren als Satan müsst ihr als Milo und Lola unter den Tisch trinken – macht euch also bereit für eine Sauftour der etwas anderen Art! Ihr spielt Milo und Lilo und ein intelligentes Gesprächssystem sollt ihr Entscheidungen treffen, die sowohl die Geschichte als auch die Beziehung der beiden Figuren verändern. Deckt im Verlauf des Spiels auch auf, was eigentlich genau passiert ist und nutzt die Option über jeden Schritt, den ihr gehen wollt, entscheiden zu können, während ihr durch die Unterwelt streift.

Afterparty kann bereits für 19,99 Euro im Microsoft Xbox Store vorbestellt werden. Im PSN-Store ist Afterparty aktuell (15.10.2019) noch nicht gelistet. Afterparty wird nur digital und für Xbox One im Zuge des ID@Xbox Programms veröffentlicht. Eine PC-Version (Windows, Mac, Linux) ist ebenfalls vorgesehen.

Afterparty – Launch Trailer | PS4

Afterparty – Erfolge Trophäen Liste

Thanks For Not Reading A Book Instead – Platin Trophäe

Get all trophies.

Welcome to the Show – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Kick off your adventure in Hell.

The Myth of the Miserable Musician – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Get an Invite to Satan’s from Lynda

The Saga of the Schoolyard Sentinel – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Get an Invite to Satan’s from Fela.

The Drama of the Demonic Divorcee – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Get Asmodeus’s Seal of Approval.

The Tale of the Treacherous Trial – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Get Apollyon’s Seal of Approval.

Multiplayer’s Overrated – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Play as Milo after fighting with Lola.

He Wasn’t Helping That Much, Anyway – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Play as Lola after fighting with Milo.

Friends to the End – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Reunite Milo and Lola.

Better to Reign in Hell… – 50 Gamerscore / Gold Trophäe

Intentionally lose to Satan.

Well At Least You Lost – 50 Gamerscore / Gold Trophäe

Fail to beat Satan.

Long Hard Road Out of Hell – 50 Gamerscore / Gold Trophäe

Beat Satan and earn your way back home.

She Likes You Enough, I Guess – 75 Gamerscore / Gold Trophäe

Made friends with Sam.

It Does Have Its Charms – 75 Gamerscore / Gold Trophäe

Make friends with Wormhorn.

Bottom of the Barrel – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Recruit the Drunk Idiot Demon for Satan’s final challenge.

Match Maker, Match Maker – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Reunite Beth and Asmodeus.

Lucky Shot – 75 Gamerscore / Silber Trophäe

Play a perfect game of beer pong.

Fancy Footwork, Nerd – 75 Gamerscore / Silber Trophäe

Don’t miss a step while dancing.

Impressive! – Somebody, Probably – 75 Gamerscore / Silber Trophäe

Play a perfect stacking game.

A Real Connoisseur – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Try 20 different drink types.

Rated M for Reasons – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Intentionally curse twenty times.

It’s Fine If You’re Already Dead – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Drink a lot of booze.

Bored at Work – 25 Gamerscore / Silber Trophäe

Waste 20 minutes on Bicker.

Satan’s Best Friend – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Pet the damn dog.