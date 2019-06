Age of Empires II: Definitive Edition – Sonderedition zum 20. Geburtstag mit E3 2019-Trailer angekündigt

Die Age of Emipres II: Definitive Edition für Windows 10 PCs bzw. für PC via Steam ist eine Sonderauflage anlässlich des 20. Geburtstags des Strategiespiels. Entsprechend kündigte Microsoft während der Xbox E3 2019 Pressekonferenz diese Edition mit einem ersten Gameplay-Trailer an.

Erscheinen soll Age of Empires II: Definitive Edition im Herbst 2019, konkreter Release: tba, für Windows 10 PCs, PC via Steam als auch via Xbox Game Pass PC. Zum Launch werde Cross-Play zwischen Windows 10- und Steam-Spielern unterstützt. Weiterhin ist ein geschlossener Betatest geplant, der schon bald starten soll und für den ihr euch noch unter www.ageofempires.com anmelden könnt.

In Sachen Grafik dürft ihr euch laut Ankündigung auf bis zu 4K Ultra HD freuen, Xbox Live-Unterstützung für Multiplayer inklusive Erfolge, außerdem auf einen neuen remastered Soundtrack als auch neue Funktionen, wie beispielsweise das auf Bauernhöfen automatisch nachgesät wird. Ferner soll es komplett neue Inhalte mit „The Last Khans“ geben, die drei neue Kampagnen inklusive vier neuer Zivilisationen beinhalten.

Weiterhin wurden ein neuer Zuschauer-Modus und Turnier-Funktionen bestätigt. Multiplayer-Spiele können demnach in Echtzeit verfolgt werden und zwischen den Perspektiven der einzelnen Spieler kann hin- und hergewechselt werden. Eine eigene Benutzeroberfläche liefert dabei Informationen über den Status der Kontrahenten.

Age of Empires II DE – E3 2019 – Gameplay Trailer

Die Age of Empires II: Definitive Edition wird von Forgotten Empires, Tantalus und Wicked Witch entwickelt und alle bisherigen Age of Empires II-Inhalte und mit den Bulgaren, Kumanen, Litauer und Tataren vier neue Zivilisationen als auch neue Kampagnenmissionen beinhalten. Folglich steigen die Zivilisationen im Spiel auf gesamt 35.

Age of Empires II: Definitive Edition soll für neue Spieler 19,99 Euro kosten und für Steam-Besitzer der Age of Empires II: HD Edition 14,99 Euro. Besitzer des Xbox Game Pass für PC erhalten Age of Empires II: Definitive Edition im Microsoft Store zum reduzierten Preis von 14,99 Euro.