Agents of Mayhem – „Carnage a Trois“-Gameplay-Trailer veröffentlicht

Die Chaos-Agenten, besser wohl bekannt als Agents of Mayhem stellen sich ein weiteres Mal mit einem neuen Gameplay-Trailer vor.

Das Agententrio bestehend aus Daisy, die auf Rollschuhen unterwegs ist, Braddock, dem einstigen US Army Drill Sergeant und dem ehemaligen Elitesoldaten Yeti führen euch vor, was sie auf dem Kasten haben. Getreu dem Motto „Carnage a Trois“ zeigen die drei Agenten, dass Sadismus, Brutalität und chirurgische Präzision als probates Mittels im Einsatz gegen das Böse gilt.

Agents of Mayhem – CARNAGE A TROIS [DE]

Agents of Mayhem ist ein Singple-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel und soll am 15. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.