Agents of Mayhem – „Fies gegen Böse“-Trailer enthüllt Release-Termin

„Fiese gegen Böse“ ist nicht nur der Name des neuen Agents of Mayhem Trailers, sondern auch das Motto der etwas anderen Helden, die sich als Agents of Mayhem auf die Fahnen geschrieben haben die L.E.G.I.O.N. und dem mysteriösen Morningstar die Leviten zu lesen.

Die Welt erholt sich nur schwer von den Schrecken der Devil’s Night und die Menschen, die in den Ruinen, welche die L.E.G.I.O.N. hinterlassen hat, warten auf Rettung. Ein klarer Fall für den kunterbunten Agentenreigen, bestehend aus grenzdebilen bis psychisch labilen Charakteren, die, ausgerüstet mit verrückten Waffen unter Leitung von Persephone Brimstone und Friday, die L.E.G.I.O.N. endlich zu Fall bringen wollen.

Agents Of Mayhem – Fies gegen Böse [DE]

In Agents of Mayhem kontrolliert ihr ein Helden-Trio und könnt jederzeit den Charakter wechseln. Jeder der Charaktere verfügt über sein eigenes Skill-Set als auch Waffen und zeichnet sich außerdem durch seinen ganz eigenen Humor aus.

Eure Helden-Gruppe könnt ihr euch individuell aus insgesamt zwölf Agenten zusammenstellen. Zur Verfügung stehen unter anderen der Hollywood-Schönling, der weiß, wie er sich in Szene zu setzen hat oder Daisy, eine Bier trickende Rockerbraut mit Mini-Gun im Anschlag. Weiterhin könnt ihr auch Rama, eine Immunologin, die mit Pfeil und Bogen umzugehen weiß, ins Team holen oder den psychopatischen Hooligan Red Card sowie eine Himmelspiratin. Stellt euer Agenten-Trio je nach Anforderung der jeweiligen Mission immer wieder neu zusammen.

Agents of Mayhem wird von Volition, die bereits mit Saints Row IV, Red Faction: Guerrilla oder auch The Punisher bewiesen haben, was sie können, entwickelt. Agents of Mayhem wird als Open World Einzelspieler Third-Person-Action-Spiel beschrieben, dass am 18. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll. Eine Nintendo Switch Release von Agents of Mayhem ist, laut Angaben von Volition, bisher nicht geplant.