Agents of Mayhem – Johnny Gat mit Trailer als Agent bestätigt

Spieler der Saints Row-Reihe kennen den Charakter aus Stilwater bereits während Spieler von Agents of Mayhem ihn jetzt kennen lernen werden: die Rede ist – na klar-, von Johnny Gat.

Deep Silver hat mit einem neuen Trailer bestätigt, das Johnny Gat ein weiterer spielbarer Charakter in Agents of Mayhem sein wird. Alle Käufer der Agents of Mayhem Day One Edition für PC, Playstation 4 und Xbox One können sich mit Gat in die Schlacht wagen. Aber auch Vorbesteller der digitalen Version werden nicht im Regen stehen gelassen, denn dort wird Johnny Gat als Vorbestellerbonus ebenfalls die Agents of Mayhem aufmischen.

Agents of Mayhem – GAT IST ZURÜCK [DE]

Aber Gat hat noch mehr im Gepäck, denn er erhält außerdem eigene Heldenmissionen, ein persönliches Fahrzeug sowie Charakter- und Waffenskins. Wie bereits bei Saints Row wird auch in Agents of Mayhem Daniel Dae Kim die (englischen) Texte von Johnny Gat einsprechen.

Agents of Mayhem wird als Single-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel vorgestellt und soll am 18. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.