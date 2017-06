Agents of Mayhem – Kommentiertes E3 Demo-Gameplay-Video

Die Agents of Mayhem von Volition stellen sich ein weiteres Mal mit einem Gameplay-Video vor.

Video Editor Josh Stinson hat während der E3 2017 vergangene Woche die Agents of Mayhem E3-Demo gespielt und das Spielgeschehen ergänzend kommentiert. Stinson erklärt unter anderem, wie Agents of Mayhem und die Saints Row-Serie verbunden sind. Zuletzt hatte auch Deep Silver bestätigt, dass der gute alte Saints Row-Haudegen Johnny Gat mit von der Partie sein wird.

Agents of Mayhem soll am 15. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Agents of Mayhem: E3 Demo