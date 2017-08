Agents of Mayhem – Launch-Trailer und erste Wertungen in der Übersicht

Die Chaos-Agenten alias Agents of Mayhem sind los, zumindest schon einmal in den USA, und sie treiben ihr Unwesen wahlweise auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

Passend zum erfolgten offiziellen Release in Übersee und der anstehenden Veröffentlichung am kommenden Freitag, 18. August 2017 in Europa, haben Deep Silver und Entwickler Volition den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, in dem sich die Agenten-Truppe nochmals versucht von ihrer besten Seite zu zeigen.

Agents Of Mayhem – Launch Trailer [DE]

Ergänzend zum Agents of Mayhem Launch-Trailer könnt ihr euch weiterhin anhand erster Tests einen groben Eindruck verschaffen, ob das Bekämpfen der L.E.G.I.O.N. mit der verrückten Gruppe, immerhin bestehend aus zwölf Agenten, die allesamt über ihre jeweils ganz eigenen Fertigkeiten verfügbar, euer Ding sein könnte.

Mit Dank an Koch Media werden wir euch natürlich auch absehbar einen entsprechenden Test als auch einen Leitfaden zu Agents of Mayhem anbieten können.

Agents of Mayhem – Review Roundup / Wertungen