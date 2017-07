Agents of Mayhem – „Magnum Sized Action“-Gameplay-Trailer

Da sind sie wieder, die durchgeknallten Agents of Mayhem, die ab dem 15. August 2017 den PC als auch die Konsolen Playstation 4 und Xbox One unsicher – oder doch sicher? – machen werden.

Volition hat mit „Magnum Sized Action“ ein weiteres Agents of Mayhem Gameplay-Video veröffentlicht, in dem es, wie sollte es auch anders sein, um den berühmt-berüchtigten Bodycount geht. Aber was sind schon ein paar Opfer angesichts der wieder hergestellten Weltordnung, vor allem wenn das Ganze mächtig bunt und mit viel Action vonstattengeht.

Agents of Mayhem – Magnum Sized Action [US]