Agents of Mayhem – Neues Gameplay-Video von der E3 2017

Vergangene Woche wurden während der E3 2017 nicht nur zahlreiche neue Spiele angekündigt, sondern es konnten auch bereits bekannte Titel wie Agents of Mayhem direkt angespielt werden.

Im aktuellen Fall wurde Agents of Mayhem von Volition einer ersten Sichtung unterzogen und herausgekommen ist ein 14 Minuten langes Gameplay-Video der PC-Fassung.

Zuletzt wurde bekannt, dass auch Johnny Gat, bekannt aus der Saints Row-Reihe, seinen Weg in Agents of Mayhem gefunden hat.

14 Minutes of New Agents of Mayhem Gameplay – IGN Live: E3 2017

Agents of Mayhem wird als Open-World-Einzelspieler Third-Person-Action-Spiel beschrieben und soll am 18. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.