Agents of Mayhem – Neues, umfangreiches Gameplay-Video verfügbar

Nach dem jüngst veröffentlichten „Fies gegen Böse“-Trailer, mit dem Entwickler Volition auch den Agents of Mayhem Release-Termin bekanntgegeben hat, folgt heute ein weiteres, umfangreiches Gameplay-Video, welches ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Satte 90 Minuten befasst sich Volition mit ihrem kommenden Actionspiel, dass sie selbst als Open-World Einzelspieler Third-Person-Action-Titel beschreiben. Jason Blair (hauptverantwortlicher Schreiber), Ryan McCabe (Senior Designer) und Kate Nelson (Producer) präsentieren und kommentieren diverses Agents of Mayhem-Gameplay. Dabei könnt ihr einen ersten Blick auf die verschiedenen Umgebungen, Charaktere und deren Fähigkeiten und Waffen als auch Gegner werfen.

Agents of Mayhem soll am 18. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Und bis zum Release könnt ihr euch außerdem wöchentlich, jeweils dienstags ab 22.00 Uhr, mit dem Volition „weekly Stream“ auf dem Laufenden halten.

Welcome Back, Agents of Mayhem!