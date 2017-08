Agents of Mayhem – Weiteres Gameplay zeigt Charaktere und Waffen im Einsatz

Die Chaos-Truppe von Agents of Mayhem stellt sich mit einem weitere Gameplay-Trailer vor. Nachdem zuletzt die Agenten mit ihrer ungewöhnliche Werbemaßnahme als auch ihrem durchaus zweideutigen Trailer auf sich aufmerksam gemacht haben, geht es dieses Mal wieder etwas solider zu.

Die Agents of Mayhem besinnen sich auf das, was sie am besten können: für das Gute Kämpfen – jedenfalls meistens! Verschiedene Charaktere präsentieren ihr unterschiedlichen Waffen und was diese anrichten können.

Bereits kommende Woche könnt ihr euch selbst überzeugen, ob die Chaos-Truppe der Agents of Mayhem wirklich so viel auf dem Kasten haben.

Agents of Mayhem wird am 15. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Agents of Mayhem Agent Swap Gameplay Trailer (DEVs)