Agents of Mayhem – YouPorn als Werbe-Plattform genutzt

Der Publisher Deep Silver verwendet YouPorn als Promo-Plattform für das kommende Agents of Mayhem.

Um in der heutigen Zeit die nötige Aufmerksamkeit zu erhalten, muss man Marketing technisch manchmal andere Wege gehen. Über die bekannte Pornoseite wurde ein heißes Sextape veröffentlicht, welches Charaktere aus Agents of Mayhem zeigt. Die erste Auskopplung ist im Grunde genommen harmlos und dient wohl wirklich nur Promotion-Zwecken. Ihr solltet das Video dennoch vielleicht nicht während der Arbeit anschauen.

Agents of Mayhem soll in Europa am 18. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Deep Under The Covers Hollywood Sex Tape