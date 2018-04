Agony – Ab Ende Mai 2018 könnt ihr der Hölle einen Besuch abstatten

Agony ist ein Kickstarter-Projekt von Madmind und bewegt sich im Survival-Horror-Genre. Bislang war nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen soll, da der ursprüngliche Veröffentlichungstermin nicht eingehalten werden konnte und es dann auf “unbestimmte Zeit” verschoben werden musste. Doch nun hat Madmind enthüllt, dass sie Agony am 29. Mai 2018 für PC, Play Station 4 und Xbox One veröffentlichen möchten. Ein neuer Teaser-Trailer wurde im gleichem Atemzug auch veröffentlicht!

In Agony seid ihr eine gepeinigte Seele, die in den Tiefen der Hölle wieder erwacht und keinerlei Erinnerungen an die Vergangenheit habt. Auch wenn ihr euch an nichts erinnern könnt, habt ihr die Fähigkeit Menschen und auch Dämonen zu kontrollieren, wodurch euer Überleben in der Hölle wohl gewahrt wäre. Indem ihr mit anderen Seelen sprecht, begreift ihr eure Lage zunehmend und euch wird bewusst, dass ihr nur aus der Hölle rauskommt, wenn ihr euch der Roten Göttin entgegen stellt. Sie soll eure letzte Hoffnung sein, um aus der Hölle zu kommen. Doch hat sie erst das seelenfressende Fegefeuer erschaffen…

Agony soll einen umfangreichen Story-Modus beinhalten, doch darüber hinaus könnt ihr euch am Herausforderungssystem probieren. In dem müsst ihr verschiedene Überlebensaufgaben bestehen und immer den höchsten Highscore anpeilen. Weitere Informationen zu diesem System sollen laut Entwickler in Kürze folgen! Erst kürzlich veröffentlichte der Entwickler, dass einige Vorkehrungen getroffen werden mussten, damit Agony ein M-Rating (M = Mature; gültig für die USA) bekommt, alles weitere könnt ihr hier detailliert nachlesen!

Agony – Ankündigungs-Trailer