Agony – Neuer und düsterer Story-Trailer verfügbar

Agony, das neue und etwas anders anmutende Horror-Survival-Spiel der Madmind Studios ist auf dem Weg zum offiziellen Release. Dieser soll am 29. Mai 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erfolgen. Um auch ja in eurer Erinnerung haften zu bleiben und euch an die Veröffentlichung zu erinnern, wurde jüngst ein frischer Agony Story-Trailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

In Agony werdet ihr als gequälte Seele in einem Albtraum, welcher von der Red Goddess beherrscht wird, erwachen. Düster, grotesk und abgrundtief böse scheint die Welt, aus der es offenbar kein entrinnen gibt.

Der Agony Trailer liefert euch einen groben Einblick in die Story als auch den Hintergrund des Hauptcharakters und zeigt zudem die dunkelste Seite – nicht nur des Spiels, sondern des “Gamings in 2018″.

Zuletzt wurde unter anderem bekannt, dass in Agony die eine oder andere Zensur nötig war, außerdem könnt ihr euch hier weitere Gameplay-Eindrücke verschaffen.

Agony – Story Trailer [DE]