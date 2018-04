Agony – Zensur für M-Rating laut Entwickler nötig

Agony ist ein Kickstarter-Projekt, für PC, Play Station 4 und Xbox One, das sich im Survival-Horror Genre bewegt. Entwickler Madmind Studio hat in einem Beitrag auf der Seite bestätigt, dass einige Vorkehrungen getroffen werden mussten, damit Agony ein M-Rating (M = Mature) bekommt. Hätte man dies nicht getan, wäre der Verkauf auf Konsolen nur an Erwachsene (AO-Rating = Adults only) möglich gewesen.

Welche Änderungen vorgenommen wurden, ist bislang noch nicht bekanntgegeben, da die Möglichkeit auf Spoiler besteht. Allerdings verspricht man, dass keine Zensur an Inhalten vorgenommen wurden, die man in bisherigen Trailern, Screenshots oder GIF-Dateien zu sehen bekam.

Für die PC-Version des Spiels hat das Studio einen nachträglichen Patch angekündigt, mit dem man sämtliche Zensur-Eingriffe wieder rückgängig machen könne. Für die Konsolen-Versionen ist ein solcher Patch aber technisch und rechtlich gesehen nicht möglich. Die Anpassungen wurden speziell für den US-Markt vorgenommen, daher ist noch unklar, inwiefern die Zensur auch Europa betreffen könnte.

In Agony seid ihr eine gepeinigte Seele, die in den Tiefen der Hölle wieder erwacht und keinerlei Erinnerungen an die Vergangenheit habt. Auch wenn ihr euch an nichts erinnern könnt, habt ihr die Fähigkeit Menschen und auch Dämonen zu kontrollieren, wodurch euer Überleben in der Hölle wohl gewahrt wäre. Indem ihr mit anderen Seelen sprecht, begreift ihr eure Lage zunehmend und euch wird bewusst, dass ihr nur aus der Hölle rauskommt, wenn ihr euch dem mystischen Wesen “Red Goddess” entgegen stellt.

Agony sollte ursprünglich Ende März 2018 erscheinen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Nachfolgend findet ihr einen Gameplay-Trailer von der E3 2017.

Agony – Gameplay-Trailer E3 2017