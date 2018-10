Alan Wake – Digitale Version ab sofort wieder für PC erhältlich

Im letzten Jahr verschwand Alan Wake wegen Lizenzproblemen aufgrund der im Action-Adventure enthaltenen Musik vom Markt. Entwickler Remedy Entertainment ließ damals durchblicken, dass man eine Erneuerung der Lizenzen anstrebe. Offenbar hatten die Bemühungen Erfolg. Auf Vertriebsplattformen wie Steam und GOG.com sind die digitalen Versionen des Mystery-Thrillers ab sofort wieder für PC erhältlich. Die Xbox 360-Fassung soll demnächst folgen.

Alan Wake erschien erstmals 2012 und handelt von der gleichnamigen Hauptfigur, einem auf Grusel-Romane spezialisierten Schriftsteller. Dieser leidet unter Schlaflosigkeit und reist ins entlegene Städtchen Bright Falls, um sich dort in einer renommierten Schlafklinik behandeln zu lassen. Doch der geplante Kuraufenthalt wird schnell zum Horror-Trip. Realität und Fiktion beginnen sich zu vermischen und Wake erlebt in einer Art Trauma plötzlich seine eigenen (Grusel-)Geschichten. Ein dynamisches Wettersystem sowie ein an die Hintergrundstory gekoppelter Tag-Nacht-Zyklus sorgen in der weitläufigen Spielwelt für das passende Gänsehaut-Feeling.

Bis zum 1. November 2018 bietet Steam Alan Wake preislich stark reduziert für nur 2,50 Euro (normal: 12,49 Euro) an. Auch die Quasi-Fortsetzung Alan Wake’s American Nightmare ist momentan auf Valves Online-Distributionsplattform deutlich reduziert (1,48 Euro statt regulär 7,39 Euro) erhältlich.