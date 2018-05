Albion Online – Fantasy-Sandbox-MMORPG erscheint Mitte Mai 2018 offiziell auf Steam

Entwickler und Publisher Sandbox Interactive haben diese Woche bekanntgegeben, dass ihr Fantasy-Sandbox-MMORPG Albion Online am 16. Mai 2018 offiziell für PC über Steam veröffentlicht werden soll! Die Erstveröffentlichung des Titels war am 17. Juli 2017 und konnte klassisch über die offizielle Webseite gekauft und dann runtergeladen werden.

Mit der Veröffentlichung auf Steam werdet ihr dann auch Zugriff auf eine Vielzahl spezielle Errungenschaften haben, die auch den Veteranen von Albion Online zur Verfügung gestellt werden – diese sollen in Kürze auf den normalen Spielclient hochgeladen werden. Passend zum Steam-Launch wird Sandbox Interactive außerdem für eine Woche einen speziellen Bonus gewähren, denn für alle Aktivitäten im Spiel werden insgesamt 25 Prozent mehr Ruhm dazugerechnet. Sei es das Sammeln von Rohstoffen, das Herstellen von Gegenständen oder das Töten von Monster-Mobs – inklusive anderer Beschäftigungen.

Albion Online ist in der mittelalterlichen Fantasywelt Albion angesiedelt. Ein großer Fokus des MMORPG-Titels liegt auf einer plattformübergreifenden Sandbox-Welt, die von Spielern auf PC, Mac, Linux sowie iOS- und Android-Geräten bevölkert wird. Ziel ist es Territorien zu erobern, zu kolonisieren und zu verteidigen. Dazu entwickelt ihr euren Charakter in einem klassenfreien System, bei dem eure Fähigkeiten durch die Ausrüstung eures Charakters bestimmt werden. Die Wirtschaft von Albion Online wird komplett durch euch gesteuert, da Gegenstände ausschließlich von euch Spielern hergestellt werden können. Das umfangreiche Crafting-System macht jedoch nicht bei einfachen Gegenständen halt, es wird sogar möglich sein, eigene Dörfer und Städte zu errichten. Diese müsst ihr mit euren Verbündeten gegen feindliche Spieler verteidigen oder ihr geht auf Eroberungszug in die Städte anderer Spieler. Neben Handel und PvP bietet Albion Online auch diverse PvE-Herausforderungen mit gefährlichen Bossen und dunklen Dungeons. Erobert und kontrolliert Gebiete der Spielwelt, um euch verschiedene Vorteile zu sichern.

Nachfolgend findet ihr den Launch-Trailer von Albion Online!

Albion Online | Join the Fight!