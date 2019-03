American Fugitive – Mit Trailer, Screens und Infos für PC & Konsole angekündigt

Mit American Fugitive kündigen Curve Digital und Entwickler Fallen Tree Games ein neues Action-Open-World-Sandbox-Spiel an, welches noch in 2019, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen soll.

Mit American Fugitive geht es zurück in die 80er Jahre und ihr schlüpft in die virtuelle Haut von Will Riley. Ihr seid bei Leibe kein Engel, aber eben auch kein Killer. Aber ihr seid von Rachegefühlen getrieben, denn ihr wollt den kaltblütigen Mord an eurem Vater aufklären. Leichter gesagt als getan, denn fürs Erste steht euer eigener Gefängnisausbruch auf dem Plan, sodass ihr den wahren Mörder stellen könnt.

American Fugitive – Official Announcement Trailer

Erwartet mit American Fugitive ein Top-Down-Spiel inklusive 3D Grafiken, zerstörbaren Umgebungen, dramatischem Story-Telling und actiongeladenen Auto-Verfolgungsjagden. Enthüllt eure Geschichte Stück für Stück, erlebt Korruption, Twists und Wendungen zwischen jeder Menge Gesetzesbrechern und Gesetzeshütern. Erkundet Redrock County, eine kleine nordamerikanische Kleinstadt im Stil und Charme der 80er Jahre, wahlweise zu Fuß oder mit dem Auto. Haltet euch über Wasser mit dem Ausrauben von Häusern, klaut Autos, bewaffnet euch bis an die Zähne und lasst euch auf keinen Fall fassen!

American Fugitive wird vom unabhängigen Studio Fallen Tree Games entwickelt, die aus Veteranen der Spielindustrie bestehen, darunter erfahrene Entwickler, die bereits mit TimeSplitters, Crysis oder auch Goldeneye 007: Reloaded gezeigt haben, was sie können. Mit American Fugitive hat sich Fallen Tree Games zum Ziel gesetzt mit dem Sandbox Genre eine neue Ära einzuläuten. Wir dürfen gespannt sein, ob dieses Vorhaben gelingen wird…