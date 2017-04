Ancestors: The Humankind Odyssey – Neues Video und Infos verfügbar

Ancestors: The Humankind Odyssey ist das neue Projekt von Patrice Désilets von den Panache Digital Games, zu dem im Zuge der Reboot Develop Conference 2017 einige neue Informationen als auch ein neues Video veröffentlicht wurde.

Ancestors: The Humankind Odyssey wird als Third-Person-Action-Adventure-Survival-Spiel konzipiert und wird mit euch mehre Millionen Jahre in die Vergangenheit reisen und größtenteils in Afrika spielen. War es bisher als Episoden-Spiel geplant, da eine Episode ca. eine Stunde lang gespielt werden kann, wurde davon nun Abstand genommen. Ancestors soll stattdessen im Ganzen offener als auch größer werden. In erster Linie wollen die derzeit 32 Mann, die in Montreal an Ancestors: The Humankind Odyssey arbeiten, dafür sorgen, dass ihr Spaß mit dem Spiel habt. Dafür sollen auch Survival-Elemente als auch Ressourcen-Management sorgen und natürlich das ihr die Geschichte eurer Vorfahren nach eurem Gusto gestalten könnt.

Ancestors: The Humankind Odyssey hat noch keinen festen Release-Termin, auch wenn dieser intern bei Panache Digital Games wohl schon fix datiert wurde. Unklar ist auch noch, für welche Plattformen Ancestors: The Humankind Odyssey, dass auch schon spielbar sein soll, erscheint. Gesichert ist dagegen die Finanzierung.

Wer ist Patrice Désilets? Patrice Désilets startete seine Karriere 1998 bei Ubisoft Montreal und hat unter anderen als Creative Director an Prince of Persia: The Sands of Time sowie Assassin’s Creed mitgewirkt. 2011 wurde Patrice Désilets schließlich von THQ abgeworben.

ANCESTORS: The Humankind Odyssey Teaser 2017 (Pre-Alpha Footage)

E3 ANCESTORS: The Humankind Odyssey TEASER