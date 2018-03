Another World – Switch Release des Adventure-Klassikers geplant

Das Retro-Fans noch aus Amiga-Zeiten vertraute Science Fiction-Adventure Another World, welches in seiner ursprünglichen Fassung erstmals 1991 erschien, soll Frühjahr 2018, genauer Termin: tba auch für Nintendo Switch erhältlich sein. Die Switch-Umsetzung entsteht unter Mitarbeit des ehemaligen Another World-Entwicklers Eric Chahi und soll u.a. in deutscher Sprache verfügbar sein und drei Schwierigkeitsgrade enthalten. Der Spieler kann zwischen Original- und HD-Grafik hin- und herwechseln.

Another World spielt vor dem Hintergrund eines misslungenen Atomexperiments, in dessen Folge der Spieler durch Zeit und Raum geschleudert wird und schließlich auf einem fernen Planeten landet. Dort lauern unzählige Gefahren wie Aliens oder Erdbeben, die es mit Kampfkraft und geschicktem Handeln zu bewältigen gilt. Das futuristische Adventure enthält sowohl Jump & Run- als auch Rätsel-Elemente.

Schon Anfang 2007 war mit Another World: 15th Anniversary Edition eine überarbeitete Neuversion für PC veröffentlicht worden, welche später auch für Playstation 4 und Xbox One erschienen ist.

Another World – The Creative Process

Another World – Nintendo Switch Announcement Teaser Trailer