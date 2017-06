Anthem – Gameplay-Trailer und neue Infos verfügbar

Nach erfolgreicher Enthüllung der neuen BioWare-IP Anthem während der E3 2017 EA Pressekonferenz folgte im Zuge des E3 2017 Xbox Press-Briefing ein erster Anthem Gameplay-Trailer und ergänzend gibt es inzwischen auch einige Infos zum kommenden sogenannten Shared-World Action-RPG.

In Anthem bildet ihr zusammen mit Freunden ein Team bestehend aus Söldnern. Gemeinsam verlasst die die Zivilitsation, um eine schöne jedoch sehr urzeitliche Landschaft zu erkunden. Für eure Exkursion steht euch ein Arsenal aus Javelin-Exosuits, jeweils ausgestattet mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten, zur Verfügung.

Weiterhin hat Jonathan Warner, der bei BioWare zuständige Director des Action-RPGs Anthem, in einem Livestream verraten, dass die Anlage, die ihr im Trailer sehen könnt, auf den Namen Fort Tarsus getauft wurde und den Hub darstellt. Im Fort konfiguriert ihr eure Javelin-Exo-Anzüge und wählt verfügbare Missionen aus.

Die große offene Welt könnt ihr wahlweise als Team mit Freunden oder auch alleine erforschen. Für diejenigen, die alleine spielen wollen, wird BioWare in Anthem eine typische Rahmenhandlung bieten. Generell soll die Spielwelt so entworfen werden, dass sie ständig erweitert werden kann. BioWare plant euch lange an Anthem zu binden und euch auch immer wieder Anreize zu liefern immer wieder in den Javelin-Exosuit zu schlüpfen.

Auf euren Streifzügen werdet ihr nicht nur auf verschiedene Monster treffen, die ihr bekämpfen müsst, sondern auch auf andere Menschen, die ebenfalls in Exo-Anzügen stecken. Spieler-gegen-Spieler (PvP) wird es aber laut Warner in Anthem nicht geben. In Anthem stehen die Menschen ganz unten in der Nahrungskette, sodass die Javelins für eure Überleben und das Überleben der Menschen selbst absolut notwendig sind.

Anthem soll 2018, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Anthem – Offizielle Gameplay-Enthüllung