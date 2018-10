Anthem – Neue Gameplay-Videos von der Paris Games Week verfügbar

Zu BioWares kommenden Action-Rollenspiel Anthem sind zwei neue, recht umfangreiche Gameplay-Videos aufgetaucht, die während der Paris Games Week 2018 entstanden sind und weitere Einblicke in das Spielgeschehen liefern.

Im ersten Anthem Gameplay-Video bekommt ihr knapp 14 Minuten lang durchaus actionreiches Gameplay geboten, da euch vor allem auch die Fähigkeiten der Javelins Storm und Interceptor detaillierter präsentiert werden.

Das zweite Anthem Video bietet euch weitere fast 30 Minuten, in denen ebenfalls die Javelin in Aktion sehen könnt, und dazu wird das gebotene Anthem Gameplay kommentiert. Weiterhin habt ihr auch die Möglichkeit die Umgebungen, durch die ihr in Anthem streifen könnt, etwas genauer anschauen zu können.

Anthem von Electronic Arts und Entwickler BioWare soll ab dem 22. Februar 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Als EA Access- bzw. EA Origin-Mitglied sollt ihr bereits vorab ab dem 1. Februar 2019 spielen können. Und nicht vergessen: Am 1. November 2018 will BioWare euch Anthem in einem angesetzten Livestream näher bringen.

ANTHEM | New Storm & Interceptor Gameplay + Ultimate Abilities

Anthem ► New Javelin Gameplay Footage (Paris Games Week)