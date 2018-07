Anthem – Solisten werden ohne KI-Begleiter unterwegs sein und The Art of Anthem angekündigt

Anthem, von Entwickler Bioware als Shared-World Action-RPG beschrieben, setzt unter anderem und im Besonderen auf Teamplay, wie zuletzt auch während der E3 2018 anhand eines kommentierten Gameplay-Trailers demonstriert wurde. Aber nicht nur das Spielen mit anderen im Team wird möglich sein, sondern ihr werdet auch solo unterwegs sein können.

Entscheidet ihr euch für die Rolle des einsamen Wolfs, seid ihr allerdings auch allein auf Achse. Ihr werdet folglich nicht nur keine menschlichen Begleiter an eurer Seite haben, sondern auch keine KI-Gefährten, wie Biowares Executive Producer Mark Darrah auf Twitter auf Nachfrage erklärt hat.

Neben der Option ab dem 22. Februar 2019 wahlweise auf PC, Playstation 4- oder Xbox One-Konsolen spielerisch in das Anthem-Universum eintauchen zu können, kann dies mit dem The Art of Anthem-Buch des Herausgebers Dark Horse Books erweitert werden, wie Bioware angekündigt hat.

The Art of Anthem, welches auf 192 Seiten unter anderem zahlreiche Zeichnungen, Skizzen als auch Entwürfe inklusive Kommentaren der Entwickler enthält, kann ab sofort versandkostenfrei zum Preis derzeitigen Preis von 36,44 Euro auf Amazon vorbestellt werden. Weiterhin wird The Art of Anthem Behind-the-Scene-Material sowie Interviews, welche beide einen Einblick in die rund vierjährige Entwicklung von Anthem aufzeigen, bieten. Das Buch The Art of Anthem (gebundene Ausgabe) von Dark Horse Books soll am 26. Februar 2019 erscheinen.