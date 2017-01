Apocalypse Now: The Game â€“ Spiel zum Filmklassier von Francis Ford Coppola geplant

Der Filmklassiker Apocalypse Now soll als Rollenspiel mit Survival-Elementen unter der Leitung von Francis Ford Coppola in Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern entstehen.

Für die Finanzierung dieses Projekts wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet und als Minimumziel wurden 900.000 US-Dollar definiert. Apocalypse Now: The Game für Playstation 4 und Xbox One sind grundlegend auch möglich, wenn das Finanzierungsziel von 2,5 Mio. US-Dollar erreicht wird. Werden im Ganzen 3 Mio. US-Dollar geschafft, werde es auch eine VR-Version geben. Als möglicher Release wird das Jahr 2020 angegeben.

Für die mögliche Entwicklung von Apocalypse Now: The Game hat Francis Ford Coppola namhafte Designer, Directors, Autoren und Produzenten von unter anderen Fallout: New Vegas, Star Wars Galaxies, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, DC Universe Online, PlaneSide 2 und viele mehr gewinnen können.

Meet || Apocalypse Now – the Game

Wie im Film Apocalypse Now soll auch in Apocalypse Now: The Game Captain Benjamin L. Willard, seinerzeit gespielt von Martin Sheen, die Hauptfigur sein. Begonnen werden soll in Saigon, wo Willard fast schon dem Wahnsinn nahe in einem billigen Motel wohnt. Im Anschluss werde es in den Dschungel und damit den Kampf gegen den Vietcong gehen.

Es soll vor allem ums Überleben gehen, das heißt schleichen und sich vorsichtig bewegen ist ebenso wichtig wie das Haushalten mit Munition und Medizin. Natürlich werde es aber auch Kämpfe geben.

Der (Anti)Kriegsfilm Apocalypse Now von Francis Ford Coppola gehört mit den einflussreichsten als auch, so Kritiker, besten Filmen des 20. Jahrhunderts. Besetzt mit einem Staraufgebot, darunter Matin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Laurence Fishburne, Harrison Ford und Dennis Hopper kam Apocalypse Now 1979 erstmals in die Kinos. Die Handlung von Apocalypse Now ist während des Vietnamkriegs (1955 – 1975) angesiedelt und basiert auf einer freien Interpretation von Joseph Conrads Erzählung Heart of Darkness – Herz der Finsternis sowie Michael Herrs Vietnamkriegs-Reportage An die Hölle Verraten – Dispatches. Die Kinofassung von 1979 beträgt ca. 153 Minuten, die 2001 überarbeitete Apocalypse Now Director’s Cut-Version bietet ca. 50 Minuten mehr und somit eine Gesamtlaufzeit von ca. 202 Minuten.