Arc System Works – Neue Teaser-Webseite zu einem unbekannten Rollenspiel

Arc System Works hat zu einem bislang unbekannten Spiel eine neue Teaser-Webseite eröffnet. Klar dürfte jedoch sein, dass es sich hierbei ziemlich sicher um ein Rollenspiel handeln wird, denn die URL zur Webseite enthält den Begriff “rpg_project” und mittig auf der Seite, unter dem 1. April 2018 Countdown, steht “○○○○○○○○○○○RPG.”

Während des “Arc Live 24-Hour Special: The World” soll das unbekannte Spiel angekündigt werden. Ihr sollt diesen Stream auch live über Twitch und Niconico anschauen können. Die Übertragung fängt um 0:00 Uhr JST an – bedeutet für uns, dass wir es ganz entspannt zur Nachmittagszeit anschauen können, denn der Stream fängt 15 Uhr deutscher Zeit an – am 31. März 2018.

Doch behaltet im Hinterkopf, dass es sich hierbei auch um einen Aprilscherz handeln könnte, da die Ankündigung ausgerechnet auf den 1. April 2018 fällt!