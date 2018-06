Ashen – Release noch in 2018 für Xbox One via Xbox Game Pass

Das bei Aurora 44 entstehende Action-Rollenspiel Ashen soll noch im Laufe dieses Jahres für PC und Xbox One-Konsolen erscheinen. Ashen soll zudem ab Release, konkretes Datum: tba, via Xbox Game Pass angeboten werden, wie die Entwickler gegenüber IGN während eines Livestreams bestätigt haben.

Ashen erzählt die Geschichte eines Wanderers, der einen Ort sucht, der Zuhause genannt werden kann. Es gibt keine Sonne und das einzige natürliche Licht, das es vorhanden ist, stammt von Eruptionen, die gleichzeitig das Land mit Asche bedecken. Ashen zeigt eine Welt, in der nichts Bestand hat, ganz gleich wie sehr man versucht an etwas festzuhalten.

Ashen announce trailer for E3 Xbox One

Im Kern will Ashen das Thema Freundschaft schließen und pflegen zentralisieren. Ihr sollte die Möglichkeit haben diejenigen, die euer Vertrauen gewinnen, in euer Camp zu führen, am Feuer Platz zu nehmen und vielleicht zu bleiben. Das ist insofern wichtig, als das die Leute, die ihr trefft, über verschiedene Skills und Crafting-Fähigkeiten verfügen, welche wiederum auch eure Chance auf das Überleben erhöhen. Denn am Ende werdet ihr nur gemeinsam mit anderen wirklich eine Chance haben…

Ashen Features:

Passiver Multiplayer: Leute, die ihr im Spiel trefft, sind andere Spieler, die wiederum ihre eigene Agenda haben. Ihr könnt entscheiden, wie ihr mit diesen Leuten umgehen wollt.

Open World-Erkundungen: Euer Lager ist in den Bergen angesiedelt. Ihr werdet von viel Land und handgemalten Umgebungen gesäumt sein, das zudem zum Erkunden einlädt.

Ausdauerbasierter Kampf: Jede Begegnung, egal wie trivial sie wirken mag, kann in einer Katastrophe enden. Das Land zu kennen und geduldig zu sein, sind die besten Waffen. Und manches Mal ist es das Beste sich einfach umzudrehen und zu rennen.

Kreaturen: Euch werden seltene, einsame Riesen sowie hungrige, verdrehte Bewohner der Nacht begegnen. Trotz all der Gefahren, die lauern, das Leben findet einen Weg inklusive einer vielfältigen Flora und Fauna.

Die Stadt: Die Stadt, eure Basis bzw. euer Camp entsteht aus den Leuten, die ihr dort hin bringt. Je nach Fähigkeiten (Schmied, Nahrungssucher, etc.) der Bewohner, die ihr auswählt, werdet ihr euch nach und nach gut selbst versorgen können.

Ashen wurde unter anderem während des E3 2018 Xbox Press Briefings vorgestellt. Das Action-RPG soll im Zuge des ID@Xbox-Programms veröffentlicht werden.