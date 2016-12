Assassin’s Creed 3 – Kostenlos downloaden anlässlich Ubisofts 30. Geburtstag

Die Ubisoft Geburtstags-Aktion, welche zur gamescom 2016 begonnen wurde, neigt sich ihrem Ende zu, allerdings nicht ohne einen würdigen Abschluss zu finden.

Nachdem seit August 2016 jeden Monat ein Ubisoft-Spiel kostenlos als digitaler Download angeboten wurde, darunter The Crew, Prince of Persia: The Sands of Time oder zuletzt Beyond: Good & Evil und Far Cry: Blood Dragon, endet die Spiele-verschenken-Aktion anlässlich Ubisofts 30. Geburtstags mit Assassin’s Creed III.

Um die Assassin’s Creed III Vollversionen für PC zu bekommen, wird lediglich ein Uplay-Account benötigt. Dieser kann jederzeit kostenlos erstellt werden. Mit dem Account-Daten bewaffnet gilt es dann nur noch im Ubisoft Uplay Shop vorbei zu surfen und die Rubrik Ubi 30 aufrufen, um das Action-Adventure runterzuladen.

Assassin’s Creed III ist, beginnend ab heute, 7. Dezember 2016, gesamt 30 Tage lang kostenlos zu bekommen.