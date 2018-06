Assassin’s Creed Odyssey – Mit Gameplay-Videos und Collector’s Editions offiziell angekündigt

Ubisoft hat während ihres E3 2018 Showcase Assassin’s Creed Odyssey offiziell angekündigt. Zwar erscheint mit Assassin’s Creed Odyssey auch in diesem Jahr ein Ableger der erfolgreichen Reihe, dennoch betont Ubisoft CEO Yves Guillemot, dass es keine jährlichen Assassin’s Creed-Spiele geben soll. Neue Assassin’s Creed-Titel sollen immer dann veröffentlicht werden, wenn sie fertiggestellt sind.

Assassin’s Creed Odyssey führt euch ins fünfte Jahrhundert vor Christus in das antike Griechenland. Es tobt der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen und ihr als Spieler in der Rolle von Alexios oder Kassandra seid mittendrin.

Assassin’s Creed Odyssey – Ubisoft E3 2018 Conference

Im neuen Action-Adventure Assassin’s Creed Odyssey von Ubisoft habt ihr nicht nur die Wahl, ob ihr als männlicher oder weiblicher Charakter spielen möchtet, sondern werdet auch noch mit vielen weiteren Entscheidungen konfrontiert, welche euren weiteren Weg im Spiel beeinflussen. Mittels eines neuen interaktiven Dialog-Systems, soll es ermöglicht werden Charaktere, und damit auch die Geschichte des Spiels, zu beeinflussen. In Assassin’s Creed Odyssey sollen 30 Stunden an Dialogen enthalten sein, welche euch zu unterschiedlichen Enden des Spiels führen. Die dynamische Spielwelt soll sich permanent weiterentwickeln und auf alle eure Entscheidungen reagieren. Außerdem sollen Waffen als auch Ausrüstungsgegenstände angepasst als auch neue Spezialfähigkeiten erlernt und verbessert werden können.

In Assassin’s Creed Odyssey werdet ihr auch nicht nur das Land unsicher machen können, sondern auch das Bereisen der Meere ist wieder möglich. Kämpft in Open-World-Seekämpfen, verbessert euer Schiff und heuert eure Crew an und erkundet die Meere, um versteckte Orte und deren Schätze zu finden.

Assassin’s Creed Odyssey: E3 2018 Gameplay Walkthrough Trailer

Ihr wollt nicht immer der strahlende Held sein, sondern auch mal den Rambo in euch freilassen? Kein Problem, den in Assassin’s Creed Odyssey soll genau das möglich sein. Wenn euch das freundliche Heldenleben nicht ausreicht, sollt ihr diesem auch entfliehen können, um z.B. Lager zu überfallen oder Zivilisten zu töten. Allerdings solltet ihr das nicht übertreiben, da ansonsten Söldner auf euch angesetzt werden, um euch zu erledigen. Anhand eines GTA-ähnlichen Fahndungssystems soll genau erfasst werden, was ihr angestellt habt. Möchtet ihr euer Fahndungslevel wieder senken, müsst ihr entweder euer Kopfgeld bezahlen, untertauchen oder Söldner-Aufgaben erledigen.

Assassin’s Creed Odyssey soll weltweit am 5. Oktober 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Besitzer einer PS4 Pro, Xbox One S oder Xbox One X sollen nach Angaben von Ubisoft jeweils Konsolen-spezifische verbesserte Features erhalten.

Für die Jäger und Sammler unter euch bietet Ubisoft ab sofort zur Vorbestellung verschiedene Assassin’s Creed Odyssey Sammlerausgaben als auch passende UbiCollectibles an.

Assassin’s Creed Odyssey Spartan Edition (exklusiv im Ubisoft Store erhältlich) bietet folgende physische und digitale Inhalte:

Assassin’s Creed Odyssey-Hauptspiel inklusive Season Pass, welcher Spieler neue Handlungsstränge erkunden lässt, Zugriff auf das Digital Deluxe-Paket gewährt und die Zusatz-Mission Der blinde König beinhaltet.

Der Spartiatensprung-Figur (Größe: 39 cm) von Ubicollectibles.

Das Assassin’s Creed Odyssey-Steelbook.

Ein 64 Seiten starkes Artbook mit Konzeptzeichnungen und Designs der Künstler von Ubisoft Quebec.

Eine exklusive Lithographie von Hugo Puzzuoli, Artist des Ubisoft-Studios in Quebec.

Eine gedruckte Version der handgezeichneten Karte der Spielwelt.

Ein ausgewählter Spiel-Soundtrack.

Die Assassin’s Creed Odyssey Pantheon Edition ist ebenfalls exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und beinhaltet alle physischen und digitalen Inhalte der Spartan Edition sowie zusätzlich das Nemesis-Diorama mit zwei Figuren (Größe: 39 cm).

Assassin’s Creed Odyssey Medusa Collector’s Edition (exklusiv im Ubisoft Store erhältlich) enthält folgende physische und digitale Inhalte:

Assassin’s Creed Odyssey-Hauptspiel

Die Zusatz-Mission Der blinde König, das Kronos-Paket, einen vorübergehenden XP-Boost und einen vorübergehenden Drachmen-Boost.

Die Gefallener Gorgone-Figur (Größe: 33 cm) von Ubicollectibles.

Ein 64 Seiten starkes Artbook mit Konzeptzeichnungen und Designs der Künstler von Ubisoft Quebec.

Eine gedruckte Version der handgemalten Karte der Spielwelt.

Einen ausgewählten Spiel-Soundtrack.

Für alle Fans von Sammlerfiguren hat Ubisoft ebenfalls neue UbiCollectibles in Aussicht gestellt.

Die Kunstharz-Statue des Alexios Legendary zeigt Alexios in Kampfhaltung auf dem Steinkopf der Medusa. Er trägt die Hero of Sparta-Montur und ist mit dem symbolträchtigen gebrochenen Speer des Leonidas bewaffnet. Die Alexios Legendary Statue ist auf 1.900 Stück limitiert und exklusiv im Ubisoft Store erhältlich.

Ebenfalls soll der Assassin’s Creed Odyssey „Broken Spear of Leonidas“ mit einer Länge von 60 cm erscheinen.

Darüber hinaus sollen noch weiter Figuren von Alexios und Kassandra im Ubisoft Store erscheinen.