Assassin’s Creed Origins – „Der Fluch der Pharaonen“-DLC ab sofort verfügbar

Pünktlich zum Verkaufsstart von “Der Fluch der Pharaonen“ (Curse oft he Pharaohs), dem Addon zum 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erschienenen Action-Adventure Assassin’s Creed Origins, hat Ubisoft jetzt den dazugehörigen Launch-Trailer veröffentlicht. Das neue Video stimmt euch anhand einiger Spiel-Szenen auf die aktuelle Erweiterung, die ab sofort in den jeweiligen Stores zur Verfügung steht und wahlweise als Bestandteil des Assassin’s Creed Origins Season-Pass oder einzeln erworben werden kann, ein.

Assassin’s Creed Origins: Der Fluch der Pharaonen steht ganz im Zeichen der ägyptischen Mythologie und führt uns in der Rolle des Helden Bayek nach Theben. Die Region wird von einem uralten Fluch, dem Fluch der Pharaonen, heimgesucht. Wichtige Schauplätze sind die Tempel von Karnak und Luxor. Bayek kann sieben neue Fähigkeiten erlernen, die ihn in seinem Kampf gegen auferstandene Pharaonen, Riesen-Skorpione und andere finstere Kreaturen unterstützen. Die kommende Erweiterung soll die Level-Grenze auf 55 erhöhen. Außerdem gibt es neue Outfits und Ausrüstungsgegenstände. Auch die Waffen fallen speziell aus und wurden im Hinblick auf die klassische ägyptische Mythologie gestaltet.

