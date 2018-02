Assassin’s Creed: Origins – Der Fluch der Pharaonen Video zeigt neue Gameplay-Szenen

Zum im letzten Jahr für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlichten Action-Adventure Assassin’s Creed Origins soll am 13. März 2018 das Addon Der Fluch der Pharaonen (Curse of the Pharaohs) erscheinen. Das neue Video stellt euch anhand von Gameplay-Szenen einige Details daraus vor.

Assassin’s Creed Origins: Der Fluch der Pharaonen steht ganz im Zeichen der ägyptischen Mythologie und führt uns in der Rolle des Helden Bayek nach Theben. Die Region wird von einem uralten Fluch, dem Fluch der Pharaonen, heimgesucht. Wichtige Schauplätze sind die Tempel von Karnak und Luxor. Bayek kann sieben neue Fähigkeiten erlernen, die ihn in seinem Kampf gegen auferstandene Pharaonen, Riesen-Skorpione und andere finstere Kreaturen unterstützen. Die kommende Erweiterung soll die Level-Grenze auf 55 erhöhen. Außerdem gibt es neue Outfits und Ausrüstungsgegenstände. Auch die Waffen fallen speziell aus und wurden im Hinblick auf die klassische ägyptische Mythologie gestaltet.

Assassin’s Creed Origins: Curse of the Pharaohs Gameplay and Details | UbiBlog | Ubisoft [US]