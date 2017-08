Assassin’s Creed Origins – gamescom 2017 Cinematic Trailer veröffentlicht

Anlässlich der gamescom 2017 hat Ubisoft einen fulminanten Cinematic Trailer zum kommenden Action-Adventure Assassin’s Creed Origins veröffentlicht.

Einmal mehr nimmt euch der französische Entwickler und Publisher mit nach Ägypten. Lasst euch von der Stimmung gefangen nehmen, seht Bayek erneut in kämpferischer Aktion, begrüßt Kleopatra und erhascht einen Blick auf die seinerzeit gängige Praxis der Mumifizierung. Das Ganze wird zudem musikalisch begleitet von Leonard Cohens Song „You want it darker“.

Assassin’s Creed Origins soll am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4/Pro und Xbox One veröffentlicht werden. Weiterhin wird Assassin’s Creed Origins kompatibel zur am 7. November 2017 erscheinenden Xbox One X sein.

Assassin’s Creed Origins: Gamescom 2017 Cinematic Trailer