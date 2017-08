Assassin’s Creed: Origins – Grabstätten plündern wird möglich sein

In Ubisofts Assassin’s Creed: Origins wird es möglich sein Grabstätten zu plündern, wie Creative Director Ashraf Ismail in der aktuellen Ausgabe des britischen Official Playstation Magazins erklärt hat. Zuletzt war das Plündern von Grabstätten in Assassin’s Creed 2 möglich.

Einige der Gräber und Gruften sollen nach tatsächlich existierenden Gräbern und Höhlen gestaltet werden. In den Gräbern selbst sollen euch unter anderem klassische Puzzle, Navigationsrätsel als auch generell Herausforderungen erwarten.

Assassin’s Creed: Origins soll am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Infos, beispielsweise zum angekündigte Level-Cap, könnt ihr hier nachlesen.