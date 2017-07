Assassin’s Creed: Origins – Level-Cap wird mit 40 angegeben

Wenn ihr mit Bayek, Hauptcharakter im kommenden Assassin’s Creed: Origins, Ende Oktober 2017 beginnt die ägyptische Welt zu Zeiten der Kleopatra zu erkunden, wird Level 40 zunächst die höchste Stufe sein, die ihr erreichen könnt. Entsprechend hat sich Director Ashraf Ismail von Ubisoft geäußert. In wie weit das Level-Cap ggf. zu einem späteren Zeitpunkt via Patch oder durch DLCs erhöht wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Weiterhin erklärte Ismail, dass ihr währenddessen auch verschiedene Fähigkeiten erlernen könnt. Dazu gehört unter anderem auch, dass ihr Tiere zähmen könnt. Setzt ihr im Kampf auf Pfeil und Bogen sollt ihr die Möglichkeit haben die Controller-Empfindlichkeit, beispielsweise um schnell oder auch langsam beim Zielen vorzugehen, einstellen können.

Assassin’s Creed: Origins wurde während der E3 2017 ausführlich präsentiert und soll am 27. Oktober 2017 in verschiedenen Versionen, darunter auch eine sehr teure Collector’s Edition, für PC, Playstation 4 und Xbox One in den Handel kommen.