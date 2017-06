Assassin’s Creed: Origins – Neue Gameplay-Videos sowie Karte und Fähigkeiten offen gelegt

Assassin’s Creed: Origins von Ubisoft erfreute sich während der E3 2017 sehr großer Beliebtheit.

Es wurden zu Assassin’s Creed: Origins bereits zahlreiche Gameplay-Videos als auch Informationen zum Spiel veröffentlicht. Auch die zahlreichen Assassin’s Creed: Origins Collector’s Editionen wurden im Detail vorgestellt, welche bereits auch vorbestellt werden können.

Wer immer noch nicht genug von Assassin’s Creed: Origins bekommen kann, dem legen wir folgende Gameplay-Videos ans Herz, welche eine Gesamtlaufzeit von über einer Stunde aufweisen.

Assassin’s Creed: Origins – Exclusive Gameplay – Free Roam / Side Quests / Combat (Xbox One X)

Assassin’s Creed: Origins (4K60) – Nighttime Gameplay / Hunting / Infiltrating

Assassin’s Creed: Origins (4K60) – Underwater Gameplay / Caves / Looting

Assassins’s Creed: Origins – Exclusive Gameplay Mission #1 “Sobek’s Gold” Complete Stealth (4K)

Neben neuen Assassin’s Creed: Origins Gameplay-Aufnahmen wurde auch bereits die Karte der Spielwelt aufgedeckt und alle Fähigkeiten gezeigt.

Assassin’s Creed Origins – ALL ABILITIES AND MAP SIZE!

Das Assassin’s Creed: Origins auch über RPG-Elemente verfügen soll, kann man in folgendem Video sehen.

Assassin’s Creed: Origins Add RPG Elements in an Open-World | E3 2017 GameSpot Show

So ganz nebenbei ist auch noch ans Tageslicht gekommen, das Abubakar Salim, bekannt aus TV-Serien wie 24: Live Another Day die Rolle von Bayek in Assassin’s Creed: Origins übernommen hat.

Assassin’s Creed Origins soll ab dem 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.