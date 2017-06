Assassin’s Creed: Origins – Neue Screenshots verfügbar

Zum kommenden Action-Adventure Assassin’s Creed: Origins sind einmal mehr Screenshots veröffentlicht worden, die nicht nur Spielszenen zeigen, sondern offenbar auch einen ersten Ausblick auf zu erledigende Missionen gewährt.

Damit ergänzen die neuen Bilder das bereits verfügbare Gameplay-Material, darunter auch eine Übersicht über die Karten und im Spiel für Bayek vorhandenen Fähigkeiten.

Assasin’s Creed: Origins soll in verschiedenen Versionen, Collector’s Editionen inklusive, am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.