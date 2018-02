Assassin’s Creed: Origins – New Game Plus-Modus ab heute verfügbar

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass Assassin’s Creed: Origins heute nicht nur mit der bereits vorgestellten Entdeckungstour-Option, sondern auch mit dem New Game Plus-Modus erweitert wird. NG+ ermöglicht euch, dass ihr die Geschichte mit verschiedenen schon errungenen Fortschritten nochmals spielen könnt.

Laut Ubisoft werden in den NG+-Modus Ausrüstungsitems, der Crafting-Status, das Spieler-Level, Inventargegenstände sowie Erfahrungspunkte übernommen. Mit dem Neustart des Abenteuers in Kombination mit dem Neuen Spiel Plus-Modus werden allerdings auch einige Elemente zurückgesetzt und Spielziele, Karten und schon aufgedeckte Territorien, komplettierte Locations oder auch Quests müssen erneut erledigt werden. Gleiches gilt auch für die verschiedenen Aktivitäten und Götter-Herausforderungen, die an den Spielverlauf selbst geknüpft sind und damit natürlich erneut erspielt werden müssen. Auch wird der Schwierigkeitsgrad mit dem Starten eines New Game Plus-Spiels angehoben, das heißt aus Einfach wird Normal, aus Normal wird Hart, aus Hart wird Albtraum. Zu Albtraum selbst gibt es keine Steigerung mehr.

Am Ende des New Game Plus-Spieldurchlaufs sollt ihr auch eine besondere Belohnung erhalten. Welche das allerdings ist, hat Ubisoft nicht verraten und ihr sollt euch diesbezüglich überraschen lassen. Weiterhin wird der NG+-Speicherstand gesondert angelegt werden und eure bisherigen Speicherstände nicht überschreiben.

Generell wird der NG+-Modus in der Auswahl verfügbar sein, wenn ihr das Assassin’s Creed: Origins-Hauptspiel beendet habt.