Assassin’s Creed Rogue Remastered – A 4K Templar’s Life for Me-Trailer zeigt Grafikverbesserungen

Zur kürzlich für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichten Neuauflage des Action-Adventures Assassin’s Creed Rogue ist inzwischen ein weiteres Video erschienen. Im sogenannten “A 4K Templar’s Life for Me”-Trailer stellt Ubisoft die zahlreichen grafischen Verbesserungen der Remaster-Fassung vor.

Assassin’s Creed Rogue Remastered führt uns in der Rolle von Shay Patrick Cormac, einem furchtlosen Mitglied des Assassinen-Ordens, nach Nordamerika während der Zeit des 18. Jahrhunderts, mitten in die Wirren des Siebenjährigen Krieges. Gegenüber der Original-Version aus dem Jahre 2014 bietet Ubisofts Neufassung (Preis: 29,99 Euro) eine höhere Auflösung, verbesserte Umgebungs-Renderings, hübschere Effekte und klarere Texturen. Zudem läuft das Remaster in 4K auf PlayStation 4 Pro sowie Xbox One X (auf PlayStation 4 und Xbox One in 1080p). Enthalten sind ferner die Bonusmissionen „Sir Gunns Rüstung“ sowie „Fort de Sable“ und die Meistertempler-/Explorer-Pakete, welche besondere Monturen, diverse individuelle Gegenstände und Waffen umfassen.

Wer Hilfe bei den Erfolgen/Trophäen benötigt, sollte sich unseren Assassin’s Creed: Rogue – Erfolge Trophäen Leitfaden anschauen, welcher ebenfalls für Assassin’s Creed Rogue Remastered verwendet werden kann.

Assassin’s Creed Rogue Remastered: A 4K Templar’s Life for Me | UbiBlog | Ubisoft [US]